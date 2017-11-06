  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Trump'ın Asya turunun ikinci durağı Güney Kore

Trump, Kuzey Kore ile tırmanan nükleer gerilimine çözüm bulmak için çıktığı Asya turunda yarın Güney Kore'yi ziyaret edecek.

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Trumpın Asya turunun ikinci durağı Güney Kore

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan başladığı 13 günlük Asya turunun ikinci durağı Güney Kore'de yarın ve 8 Kasım'da temaslarda bulunacak.

Moon, önce ülkesini ziyaret eden Trump'ı başkent Seul'de ağırlayacak, ardından da 10 Kasım'da Vietnam'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirecek. APEC zirvesi öncesinde ise ABD ve Çin liderleri, Trump'ın Asya turunun en önemli ayaklarından biri olan Pekin'de Kuzey Kore meselesini masaya yatıracak.

Güney Kore lideri, bir yandan Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze tehditlerine karşı Washington yönetimi ile güçlü ittifakını devam ettirmek, diğer yandan da meselenin çözümündeki kilit aktör Pekin ile iş birliğini sağlamak için sıkı diplomasi yürütmeye hazırlanıyor.

Seul yönetimi, Trump'ın ziyareti öncesi ABD'nin Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı Güney Kore topraklarında konuşlandırmaya başladığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'ne (THAAD) ev sahipliği yapmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Demokrasi Partisinden aday olduğu 9 Mayıs'taki erken seçimin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Moon Jae-in, her ne kadar ABD ile uyumlu çizgide bulunsa da Trump'ın aksine "Pyongyang ile uygun koşullar altında diplomatik müzakerelere açık olduğunu" dile getiren bir lider olarak tanınıyor.

Trump-Şi görüşmesi kilit önemde

Siyaset uzmanları, Trump ve Şi'nin Pekin'de yapacağı görüşmenin, Kore Yarımadası'ndaki mevcut gerginliğin çözümünde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD ve Çin basınında yer alan haberlerde, Trump-Şi görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi üzerinde ayrılık noktalarını vurgulamak yerine iş birliğine odaklanılacağı savunuluyor.

Bu arada Seul yönetiminin ABD'nin yanı sıra Japonya'nın da dahil olduğu üçlü askeri ittifaka yanaşmayacağı söylemine Trump'ın ziyareti sırasında nasıl karşılık vereceği merak edilen konulardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore meselesinde ABD ve Çin arasında sıkışan Moon'un denge siyaseti, muhafazakar muhalefet Bağımsız Kore Partisinin (LKP) sert eleştirilerine hedef oluyor.

Moon-Trump görüşmesi öncesi hükümetten gelen THAAD açıklamasının, Trump'ın ziyareti öncesi ABD ile iş birliğinin geliştirilmesini riske attığını savunan LKP Sözcüsü Kang Hyo-sang, "Moon hükümetinin şimdi yapmak zorunda olduğu şey, ABD ile güçlü askeri ittifak vasıtasıyla Çin üzerindeki baskıyı artırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, Trump, abd, Kuzey Kore, Kim Jong Un, Pyongyang
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