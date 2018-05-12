Trump’ın asistanı Sadler'den Senatör McCain hakkında tepki çeken açıklama

The Washington Post'ta yer alan habere göre beyin kanserine karşı mücadele veren muhalif Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Beyaz Saray’daki iç toplantıda, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü koltuğuna oturmasına karşı çıktı.

Trump'ın haberleşmeden sorumlu özel asistanı Kelly Sadler'in Beyaz Saray çalışanları arasında yapılan bir konuşmada John McCain için, "görüşü önemli değil nasılsa ölüyor." dediği ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Kelly'nin açıklamasını yalanlamadı ve Kelly için herhangi bir yaptırım uygulamadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Sadler'ın açıklaması hakkında tepki gösteren tweetler attı.

White House doesn't fire official who mocked McCain for having cancer, refuses to apologize https://t.co/xZ88XHIgMW pic.twitter.com/yaVFkynbyr — The Hill (@thehill) 12 Mayıs 2018

Trump’ın asistanı, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. The Hill gazetesi ise Sadler’in McCain’in kızını arayarak özür dilediğini iddia etti.

Asker kökenli siyasetçi John McCain

Asker kökenli bir ailenin oğlu olan ve 1967 yılında Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait savaş uçaklarında pilotluk yapan McCain, Ordudan albay rütbesiyle emekli olduktan sonra siyasete atıldı ve 1981 yılında Amerikan Kongresine seçildi. 1982-1986 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyeliği yapan ve 2000, 2008 yıllarında başkanlığa aday olan McCain, 1986 yılından bu yana da Senato'da Arizona'yıi temsil ediyor.

McCain halen beyin kanseriyle mücadele ediyor olsa da Cumhuriyetçi Parti'de dış politika konusunda en güçlü seslerden biri olarak tanınıyor.