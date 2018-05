Trump’ın asistanı Sadler'den Senatör McCain hakkında tepki çeken açıklama

The Washington Post'ta yer alan habere göre beyin kanserine karşı mücadele veren muhalif Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Beyaz Saray’daki iç toplantıda, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü koltuğuna oturmasına karşı çıktı.

Trump'ın haberleşmeden sorumlu özel asistanı Kelly Sadler'in Beyaz Saray çalışanları arasında yapılan bir konuşmada John McCain için, "görüşü önemli değil nasılsa ölüyor." dediği ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Kelly'nin açıklamasını yalanlamadı ve Kelly için herhangi bir yaptırım uygulamadı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Sadler'ın açıklaması hakkında tepki gösteren tweetler attı.

White House doesn't fire official who mocked McCain for having cancer, refuses to apologize https://t.co/xZ88XHIgMW pic.twitter.com/yaVFkynbyr