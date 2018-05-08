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Buradasınız : » » Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de kritik toplantı

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de kritik toplantı

ABD Başkanı Trump tarafından duyurulacak nükleer anlaşma kararı öncesi Fransa, İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve İran'ın temsilcileri, Brüksel'de toplantı yaptı.

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Trumpın açıklaması öncesi Brükselde kritik toplantı

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam TSİ 21.00'de Beyaz Saray'da İran'la nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıklayacak. Bu kritik açıklama öncesi Brüksel'de de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, toplantı, nükleer anlaşma, brüksel, abd, iran, AB, fransa, almanya, İngiltere
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