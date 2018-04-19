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Buradasınız : » » Trump'ın açıklamaları Kremlin'de kafaları karıştırdı

Trump'ın açıklamaları Kremlin'de kafaları karıştırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca ve hatta saldırgan adımlar atıp atmayacağını bilmek zor. Washington'dan değişen ifadeler geliyor" dedi.

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Trumpın açıklamaları Kremlinde kafaları karıştırdı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Başkan Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve Moskova'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti.

Larry Kudlow ve Nikki Haley arasındaki aynı zamanda yapılan ancak birbirine zıt Rusya açıklamaları, yeni bir tartışmanın fitilini yaktı.

Kudlow, Salı günü Haley'den bahsederek, "Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde yer alan Haley, Fox News'e yaptığı açıklamada Kudlow'a atıf yaparak, "Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz" dedi.

Son söz Trump'tan

Haley'in ve Kudlow'un tartışmalarına son veren açıklama yine Trump'tan geldi. Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yaptırımlara yönelik açıklamaların yer aldığı bir mektup aldıklarını açıkladı. 

Mektupta, Trump'ın Rusya'ya herhangi bir acil yaptırım planını uygulamaya koymayacağı vurgulandı.

Ne Haley ne de Kudlow, kafası karışan Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırımlara dair kendisine yöneltilen sorulara, "ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca ve hatta saldırgan adımlar atıp atmayacağını bilmek zor. Farklı başkentlerden, özellikle Washington'dan farklı açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların ne anlama geldiği konusunda bir sonuca varmak çok zor" cevabını verdi. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

 

Etiketler: yaptırım, rusya, Peskov, abd
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