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Trump'ı koltuğundan edene 10 milyon dolar

Amerikalı bir yayıncı, ABD Başkanı Trump’ın görevden alınmasını sağlayacak bilgiyle gelen kişiye 10 milyon dolar para ödülü teklif etti.

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Trumpı koltuğundan edene 10 milyon dolar

Amerikalı bir yayıncı, ABD Başkanı Trump’ın görevden alınmasını sağlayacak bilgiyle gelen kişiye 10 milyon dolar para ödülü teklif etti. 

Dünyaca ünlü magazin dergisinin Amerikalı sahibi Larry Flynt, Donald Trump'ı koltuğundan etmeye kararlı.

Larry Flynt, Washington Post gazetesine tam sayfa ilan verdi.

Flynt, ilanda "Trump'ın milyarder arkadaşlarının onu ispiyonlayacağını düşünmüyorum ama 10 milyon doları önemseyen insanlar olduğunu biliyorum" dedi. 

Flynt, daha önce iki Cumhuriyetçi politikacının kariyerini noktalayan bilgilere ulaşmada da para ödülü yöntemini kullanmıştı.

1998 yılında ise Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalı yüzünden görevden alınmasını engellemek için, Cumhuriyetçi siyasetçiler aleyhinde yine ilan yöntemi ile bilgi toplamaya çalışmıştı. TRT HABER
 

Etiketler: Trump, larry flynt, abd
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