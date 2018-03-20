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Trump'dan Putin'e tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti.

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Trumpdan Putine tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.

Trump, Rusya'da düzenlenen başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Putin’i tebrik etti.

İki lider Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeleri de değerlendirdi.

Ülkelerdeki krizlerin çözümünde, ivedi adımların atılmasının gerekliliği teyit edildi, Kore yarımadasında gerilimin azaltılmasıyla ilgili memnuniyetler konuşuldu. 

Stratejik istikrarın sağlanması ve uluslararası terörizme karşı atılacak adımları da değerlendiren Putin ve Trump, silahlanma yarışının kısıtlanmasına yönelik koordinasyon sağlanmasının önemine de değindi.

Görüşmede, enerji başta olmak üzere ekonomi alanındaki ikili ilişkiler de ele alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Putin
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