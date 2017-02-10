  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Washington eyaleti Başsavcısı Robert Ferguson, Trump'ın 7 müslüman ülkeye getirdiği ülkeye giriş yasağıyla ilgili memnun olmadıklarını ve bu karardan geri dönülmesini istedi.

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Trumpa tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararının temyiz mahkemesi tarafından haklı bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Washington eyaleti Başsavcısı Robert Ferguson, devlet başkanı dahil olmak üzere hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurguladı.

Ferguson, "Başkan ülke genelinde kaosa sebep olan aceleyle yazılmış bu tehlikeli kararnameyi bir an önce geri çekmelidir. Eğer bunu reddederse onu anayasa karşısında sorumlu tutmaya devam edeceğim." dedi.

Federal temyiz mahkemesinin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştı.

Etiketler: Trump, ABD Başkanı, ülkeye giriş yasağı, washington başsavcısı
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