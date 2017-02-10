Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararının temyiz mahkemesi tarafından haklı bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Washington eyaleti Başsavcısı Robert Ferguson, devlet başkanı dahil olmak üzere hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurguladı.

Ferguson, "Başkan ülke genelinde kaosa sebep olan aceleyle yazılmış bu tehlikeli kararnameyi bir an önce geri çekmelidir. Eğer bunu reddederse onu anayasa karşısında sorumlu tutmaya devam edeceğim." dedi.

Federal temyiz mahkemesinin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştı.