  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Trump'a 'siyasetin yeni Hitler'i' benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi.

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Trumpa siyasetin yeni Hitleri benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dünya liderlerine Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunan Trump'a sert tepki göstererek ABD Başkanını İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e benzetti.

BM Genel Kuruluna katılmayan Maduro, Trump'ın açıklamalarını, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'inden Venezuela halkına saldırganlık" şeklinde değerlendirdi.

"Kimse Venezuela'yı tehdit edemez ve kimse Venezuela'nın sahibi değil." diyen Maduro, Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Venezuela halkı açlıktan ölüyor ve ülkeleri çöküyor. Demokratik kurumları tahrip ediliyor. Bu durum, tamamen kabul edilemez ve bizler buna seyirci kalamayız. Bugün burada temsil edilen her ülkeyi, bu çok gerçek krizi çözmek için daha fazla şey yapmaya hazırlıklı olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Trump, önceki gün Latin Amerika ülkeleri liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmiş ve "sosyalist diktatörlük" olarak tanımladığı Nicolas Maduro yönetimini "ülkedeki demokrasiyi yok etmekle" suçlamıştı.

Etiketler: Maduro, Trump, hitler, abd, venezuela
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