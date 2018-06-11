Trump'a küfreden Robert de Niro ayakta alkışlandı

Hollywood'un en saygın oyuncularından biri kabul edilen, iki Oscar ödüllü Robert de Niro, geçtiğimiz haftasonu 72'nci Tony Ödülleri törenine katıldı.

New York Radio City Music Hall'da düzenlenen ve Broadway tiyatrosunun en iyilerini ödüllendiren törende sahneye çıkan de Niro, rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken Donald Trump'a küfretti ve ellerini havaya kaldırdı.

Tiyatro oyuncuları, yönetmenler ve prodüktörlerin alkışlayarak desteklediği De Niro, hakaretini tekrarladı.

Töreni canlı yayınlayan CBS televizyonu, "Bay de Niro'nun yorumları daha önceden yazılmamıştı ve beklenmedikti. Saldırgan sözleri yayından sildik" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

Kaynak: Reuters