Trump'a "kardeşim" diyen Kanye West'e sosyal medyada protesto

Kanye West, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz ama çeteleşmiş güruh beni, Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' mesajını paylaştı.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

West'in jestleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti ve West'in "ejderha enerjisi" paylaşımına "çok havalı" diyerek teşekkür etti.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Nisan 2018

Eşi Kim Kardashian'dan uyarı aldı

ABD'li magazin ve reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian'ın kendisini uyardığını da söyleyen West, ''Eşim şimdi aradı ve şunu herkes için netleştirmemi istedi: Trump'ın yaptığı her şeyle hemfikir değilim. Kendimden başka kimseyle yüzde 100 hemfikir olmam'' dedi.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

Sosyal medyada protesto edildi

40 milyona yakın takipçisi olan West, Trump'a övgü mesajlarının ardından aralarında dünyaca ünlü yıldızların da olduğu yaklaşık 10 milyon takipçisini kaybetti. Kullanıcılar West'e, ''Zalimin tarafını tuttun'', ''Sen artık bizim için bittin'', ''Aklından zorun var'' gibi mesajlar gönderdi.

Kaynak: TRT Haber