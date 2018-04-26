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Buradasınız : » » Trump'a "kardeşim" diyen Kanye West'e sosyal medyada protesto

Trump'a "kardeşim" diyen Kanye West'e sosyal medyada protesto

Amerikan hip hop/rap şarkıcısı Kanye West, Twitter'dan Trump'a övgü dolu mesajlar gönderdi. Takipçileri, West'in paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

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Trumpa &quot;kardeşim&quot; diyen Kanye Weste sosyal medyada protesto

Kanye West, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz ama çeteleşmiş güruh beni, Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' mesajını paylaştı.

 

West'in jestleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti ve West'in "ejderha enerjisi" paylaşımına "çok havalı" diyerek teşekkür etti.

 

Eşi Kim Kardashian'dan uyarı aldı

ABD'li magazin ve reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian'ın kendisini uyardığını da söyleyen West, ''Eşim şimdi aradı ve şunu herkes için netleştirmemi istedi: Trump'ın yaptığı her şeyle hemfikir değilim. Kendimden başka kimseyle yüzde 100 hemfikir olmam'' dedi.

 

Sosyal medyada protesto edildi

40 milyona yakın takipçisi olan West, Trump'a övgü mesajlarının ardından aralarında dünyaca ünlü yıldızların da olduğu yaklaşık 10 milyon takipçisini kaybetti. Kullanıcılar West'e, ''Zalimin tarafını tuttun'', ''Sen artık bizim için bittin'', ''Aklından zorun var'' gibi mesajlar gönderdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, Trump, kanye west, Kim Kardashian, abd
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