Trump'a "kardeşim" diyen Kanye West'e sosyal medyada protesto

Kanye West, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz ama çeteleşmiş güruh beni, Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' mesajını paylaştı.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.