  • 05 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'a Güney Kore ziyareti öncesi tehdit!

Trump'a Güney Kore ziyareti öncesi tehdit!

7-8 Kasım'da Güney Kore'yi ziyaret edecek olan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore tarafından tehdit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumpa Güney Kore ziyareti öncesi tehdit!

Kuzey Kore, Asya turu kapsamında Güney Kore'yi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'ı, "acımasızca cezalandırmakla" tehdit etti.

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun, Trump'ı "ahmakça görüşleriyle" Kuzey Kore'yi "ciddi şekilde tahrik etmekle" suçlayan İngilizce açıklama yayımladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamada, Trump'ın, diğer ABD uzmanlarının, "pervasız şantajlarını durdurması ve elini Kore'nin işlerinden çekmesi gerektiğine" ilişkin sözlerini önemsemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trump'ın ne zaman pervasız bir davranışta bulunduğunu kimse tahmin edemez. İhtiyatsız hareketini kontrol altına almanın tek yolu onu mutlak fiziksel güçle dize getirmektir. ABD, Kuzey Kore'nin iradesini yanlış değerlendirmesi ve pervasızca hareket etmeye kalkması halinde, sonrasında tüm güçlerin sefer edilmesiyle kararlı ve acımasız bir cezayla başa çıkmak zorunda kalacaktır. ABD'nin bunu önleyecek hiçbir enerjisi yok. Sonra pişmanlık duymak için çok geç olur."

Asya turunun ilk durağı Japonya'da bulunan Trump, yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, hiçbir diktatör, hiçbir rejim ve hiçbir ülke ABD'nin kararlılığını küçümsememeli." demişti.

Öte yandan Trump, eylül ayında, New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." demişti.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 1992'deki turundan sonraki en uzun Asya turuna çıkan Trump, bugün Japonya ile başlayan turunda, 7-8 Kasım'da Güney Kore'yi, 8-9 Kasım'da Çin'i, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, asya turu, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER