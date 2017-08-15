Trump'a evinin önünde protestolu karşılama

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez geldiği New York'taki evinin bulunduğu Trump Tower önünde protesto edildi.

Göstericiler arasında yer alan New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, Trump'ı kastederek, "Ona 'New York'a hoş geldin' demiyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore konusunda savaş yanlısı ifadeleri ve Virginia'nın Charlottesville kentindeki ırkçı saldırının da tetiklemesiyle binlerce New Yorklu farklı noktalarda başladıkları protestolarına Trump Tower'a doğru yürüyerek devam etti.

Göstericiler ile Trump destekçileri arasında tartışma

Büyük bölümü trafiğe kapatılan 5. Cadde'de toplanan protestocular, Trump Tower'a gelişi sırasında Donald Trump aleyhine slogan attı. Trump destekçisi yaklaşık 10 kişilik grup ise Amerikan bayrakları ve pankartlar taşıdı. Zaman zaman iki grup arasında tartışmalar yaşandı.

Trump'ın danışmanlık konseyinden 24 saatte 3 istifa

Bu arada Amerikalı teknoloji devi Intel ve spor ürünleri şirketi Under Armour'ın icra kurulu başkanları, Trump'a danışmanlık yapan "Amerika Sanayi Konseyi"nden ayrıldıklarını açıkladı.

Intel'in CEO'su Brian Krzanich ve Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, Trump'ın iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Amerika Sanayi Konseyinden çekilen son iş dünyası temsilcileri oldu.

Krzanich, yaptığı yazılı açıklamada, "Kutuplaşmış siyasi iklimin, Amerikan sanayisindeki zayıflama da dahil olmak üzere önemli meselelere zarar verdiğine dikkati çekmek için istifa ettim." ifadesini kullandı.

Plank ise Twitter'dan, "Under Armour yaratıcılık ve sporla ilgileniyor, siyasetle değil. Konseyde bulunma fırsatından ötürü müteşekkirim ancak geri çekilme kararı aldım." paylaşımında bulundu.

Konseyden ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa eden CEO sayısı böylece 3'e çıktı.