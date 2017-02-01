  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine Neil Gorsuch'u aday gösterdi.

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Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yargıç Antonin Scalia'nın hayatını kaybetmesiyle boşalan Yüksek Mahkeme üyeliğine Neil Gorsuch'u aday gösterdi.

Trump, seçim çalışmalarında ABD Başkanı olması durumunda aday göstereceği yönünde daha önce öne çıkardığı 49 yaşındaki Gorsuch'u, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Mahkeme üyeliğine aday olarak açıkladı.

"Gorsuch yasaları en iyi uygulayacak isimdir"

Trump, "Ben sözünün eri bir insanım. Gorsuch ABD yasalarını en iyi şekilde uygulayacak isimdir." diye konuştu.

Eğitimini Columbia, Harvard ve Oxford üniversitelerinde yapan Gorsuch'u Senatonun da onaylaması gerekecek. Çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşan Senatodan Gorsuch'u onaylaması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Scalia'nın Şubat 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından bir ay sonra 63 yaşındaki Federal Temyiz Mahkemesi hakimi Merrick Garland’ı aday göstermişti. AA

Etiketler: abd, Trump, yüksek mahkeme üyeliği adayı, gorsuch
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