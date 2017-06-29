Trump yönetiminden vize yasağına yeni düzenleme

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi.

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kuralların, ABD'de perşembe sabahından itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları, yeni vize başvurularında ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek durumunda olacak.

Yakın akraba koşulu

Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.

Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.

Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.

Geçerli ABD vizesine sahip olanları etkilemeyecek

Bu yeni düzenlemenin, iki gün önce ABD Yüksek Mahkemesinin "ABD ile organik bağı olanlar vize yasağına tabi olamaz" yönündeki kararına uygun şekilde getirildiği ve halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanları etkilemeyeceği vurgulandı.

Öte yandan yeni kuralların, bazı istisnalar dışında, ABD'ye mülteci başvurusu yapılan tüm ülkeler için de geçerli olacağı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, geçen pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın vize yasağının donduran alt mahkeme kararlarının kısmen bozularak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Trump'ın vize yasağının belirli koşullar altında uygulanmasının önünü açan Yüksek Mahkeme kararını, mahkeme kararından 72 saat sonra hayata geçireceklerini açıklamıştı. AA