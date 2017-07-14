  • 15 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.538
    EURO 4.06
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.718
Buradasınız : » » Trump yönetiminden "vize yasağı" çıkışı

Trump yönetiminden "vize yasağı" çıkışı

ABD Adalet Bakanı Sessions, Trump'ın vize yasağının kapsamını daraltan Hawaii Bölge Mahkemesinin kararını Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump yönetiminden &quot;vize yasağı&quot; çıkışı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağının kapsamını daraltan Hawaii Bölge Mahkemesinin kararını doğrudan Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Sessions, Hawaii Bölge Mahkemesinin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tek bir federal bölge mahkemesinin, ulusal güvenliği ilgilendiren bir konuda ülke genelini kapsayan bir karar aldığına işaret eden Sessions, bu adımın yargının yürütmeye müdahalesi olduğunu savundu.

Güçler ayrılığına aykırı

Hawaii Bölge Mahkemesinin kararının güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu iddia eden Sessions, kararı doğrudan Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

Sessions, "Yüksek Mahkeme, bir kez daha bu alt mahkemeyi düzeltmek zorunda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hawaii'deki Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, Trump yönetimi tarafından getirilen ve Yüksek Mahkeme tarafından sınırlı şekilde uygulanmasına izin verilen vize yasağının kapsamını daha da daraltan bir karara imza atmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararında ABD'de "hakiki" aile bağları bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceği ifade edilirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve babaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilememesine karar vermişti.

Watson ise Trump yönetiminin bu kararının, sayılan kişilere uygulanamayacağına hükmediyor ve ABD'de bu nitelikte yakınları olanların vize yasağı kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.

ABD'de Yüksek Mahkeme, haziran ayında Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu 6 Müslüman ülkenin (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Etiketler: jeff sessions, Trump, abd adalet bakanı, vize yasağı, abd vize yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER