  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Trump yönetiminden üniversitelere dava hazırlığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, azınlık gruplarına mensup öğrencilere pozitif ayrımcılık yapan üniversitelere dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Trump yönetiminden üniversitelere dava hazırlığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, azınlık gruplarına mensup öğrencilere pozitif ayrımcılık yapan üniversitelere dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin haberinde, Adalet Bakanlığının, azınlık gruplarına mensup öğrenci kontenjanı bulunan üniversitelere kabullerde "kasti ırk temelli ayrımcılık” yaptığı gerekçesiyle dava açma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Haberde, konunun Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Biriminde bir proje duyurusu ile ortaya çıktığı ancak projenin içeriğinin henüz netleşmediği belirtildi.

Söz konusu projenin Hispanikler ve siyahiler gibi dezavantajlı gruplara uygulanan pozitif ayrımcılığı hedef alacağı için ülkede büyük tartışma yaratacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Trump, abd
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