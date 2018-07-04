Trump yönetimi yükseköğrenimde pozitif ayrımcılığa son veriyor

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında fakülte ve yüksekokullara öğrenci kabullerinde siyahların ve diğer azınlıkların temsilinin sağlanması için okul yönetimlerine pozitif ayrımcılık uygulamasını tavsiye eden, eski başkan Barack Obama dönemine ait tavsiye kararının bulunduğu 24 siyasi belgeyi yürürlükten kaldırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada okullara tavsiye niteliğinde gönderilen belgenin, "gereksiz, çağ dışı, mevcut yasalarla tutarsız ya da ihtilaflı" olduğu belirtildi.

Açıklamada yeni dönemde okul yönetimlerinin öğrenci kabullerinde ırk unsurunu değerlendirme ölçütü olarak göz önüne almalarının beklenmeyeceği vurgulandı.

Bazı üniversiteler uygulama için "devam" kararı aldı

Adalet Bakanı Jeff Sessions değişikliklerin "hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi" amaçladığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları, atılan adımın eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çabaları etkileyeceğine işaret ederken bazı üniversite yönetimleri, pozitif ayrımcı uygulamalarını sürdüreceğini açıkladı.

Hükümetin tavsiye kararını referans alan uygulamalar daha önce çok sayıda davaya konu olmuştu.

Kaynak: AA