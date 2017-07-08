Trump yönetimi Suriye'de Esed'e uzun süreli rol öngörmüyor

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için varılan uzlaşma için Rusya'nın da ABD gibi Suriye'nin istikrarı ve birlik içinde olması, nihayetinde bu ülkenin geleceğine ilişkin siyasi müzakerenin yapılabilmesiyle ilgilendiğini belirtti.

Trump yönetiminin, Suriye'de Esed ailesi veya rejimi için artık uzun dönemli bir rol öngörmediğini vurgulayan Tillerson, "Uluslararası toplum basbayağı Esed rejimi tarafından yönetilen bir Suriye'yi kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti." değerlendirmesinde bulunmuştu.