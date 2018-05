Trump yine karar değiştirdi: Kuzey Kore'yle zirve 12 Haziran'da bile olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Donanması mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını vurguladı.

"12 Haziran'da bile olabilir"

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz" dedi.

Benzeri bir açıklamayı Twitter'dan da yapan Trump, zirvenin hala gerçekleşebileceğine dair mesajında Kuzey Kore ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve 12 Haziran'da ya da daha ileri bir tarihte görüşebileceklerini ifade etti.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.