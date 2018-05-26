Trump yine karar değiştirdi: Kuzey Kore'yle zirve 12 Haziran'da bile olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Donanması mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını vurguladı.

"12 Haziran'da bile olabilir"

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz" dedi.

Benzeri bir açıklamayı Twitter'dan da yapan Trump, zirvenin hala gerçekleşebileceğine dair mesajında Kuzey Kore ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve 12 Haziran'da ya da daha ileri bir tarihte görüşebileceklerini ifade etti.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Mayıs 2018

Trump'ın zirveyi iptal etme kararı

Trump, Kuzey Kore lideriyle görüşmesini iptal etme kararını açıkladığı mektupta, "Ne yazık ki, en son açıklamanız görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum" demişti.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada Kim'in "aptalca" bir eylem yapması halinde Amerikan ordusunun hazır olduğunu ve ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye zorlamak için yaptırımlarla "azami baskı" uygulamaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" gerektiğini söylemiş, bunun "büyük bir hata olacağı"nı savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Kuzey Kore, dünyaya verdiği sözü tutumuş, nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA