  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Trump yeni Özel Kalem Müdürü Kelly yemin etti

Trump yeni Özel Kalem Müdürü Kelly yemin etti

ABD'de Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanan İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly'nin Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladığı bildirildi.

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Trump yeni Özel Kalem Müdürü Kelly yemin etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kelly için "Özel Kalem Müdürü olarak harika iş yapacağından şüphem yok." ifadesini kullandı.

Trump, cuma günü Twitter hesabından, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine İç Güvenlik Bakanı Kelly'yi atadığını duyurmuştu.

Basına konuşan Priebus, Trump'ın yollarını ayırmak istediğini, kendisinin de bu kararı desteklediğini ifade etmişti.

Emekli General John F. Kelly, Trump yönetiminde görev almadan önce ABD Güney Saha Komutanlığı ve Birleşik Muharip Kuvvetler Komutanlığı yapmıştı.

Kelly, Amerikan ordusundan Ocak 2016'da emekli olmuştu.

Etiketler: abd, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanan İç Güven
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