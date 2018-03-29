Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

Sınırlarında terör oluşumuna izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösteren Türkiye'ye destek açıklamaları gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde gündeme geldi.

Trump, Fransız mevkidaşına Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

"DEAŞ ile biraz da başkaları uğraşsın"

Donald Trump bugün de Ohio'nın Richfield kentinde mitingde yaptığı konuşmada Suriye ile ilgili önemli mesajlar vererek yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "DEAŞ'a cehennemi yaşatıyoruz. Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. DEAŞ ile biraz da başkaları uğraşsın. Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." dedi.

"PKK'nın oradan çekildiğini görmek istiyoruz"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de terör örgütü PKK'nın Sincar'da Türkiye'ye tehlike oluşturduğunu kabul ederek, "PKK'nın oradan çekildiğini görmek istiyoruz." demişti.

Jim Mattis, Münbiç konusunda da Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine eklemişti.

Kaynak: TRT Haber