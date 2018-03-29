  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.948
    EURO 4.864
  • BIST 114844.56
    ALTIN 168.323
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili net mesajlar vererek, "DEAŞ'a cehennemi yaşatıyoruz. Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları uğraşsın." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump: Yakın zamanda Suriyeden çekileceğiz

Sınırlarında terör oluşumuna izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösteren Türkiye'ye destek açıklamaları gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde gündeme geldi.

Trump, Fransız mevkidaşına Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

"DEAŞ ile biraz da başkaları uğraşsın"

Donald Trump bugün de Ohio'nın Richfield kentinde mitingde yaptığı konuşmada Suriye ile ilgili önemli mesajlar vererek yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı. 

Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "DEAŞ'a cehennemi yaşatıyoruz. Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. DEAŞ ile biraz da başkaları uğraşsın. Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." dedi.

"PKK'nın oradan çekildiğini görmek istiyoruz"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de terör örgütü PKK'nın Sincar'da Türkiye'ye tehlike oluşturduğunu kabul ederek, "PKK'nın oradan çekildiğini görmek istiyoruz." demişti.

Jim Mattis, Münbiç konusunda da Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine eklemişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, suriye, son dakika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER