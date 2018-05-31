Trump vergi kararını bugün açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında ithal çelik ve aluminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, ancak AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin'e geçici muafiyet tanımıştı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, AB'den ithal çelik ve aluminyuma gümrük vergisi getirilmesi kararının Cuma günü geçici muafiyet süresi dolmadan önce açıklanacağını belirtti.

Açıklama bugün yapılacak

Kaynaklar, açıklamanın bugün ABD'de sabah saatlerinde yapılmasının planlandığını ancak saatin değişebileceğini aktardı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise, Fransız gazetesi Le Figaro'ya, kararın piyasalar açılmadan önce ya da kapandıktan sonra açıklanacağını söyledi.

Ross, ABD'nin gümrük vergisi getireceğini açıkça teyit etmedi ancak "Misilleme yapıp yapmamak Avrupa Birliği'nin kararı olacak. Bundan sonraki soru ise şu olur: ABD Başkanı Donald Trump nasıl karşılık verecek? Çin misilleme yaptığında verdiği tepkiyi gördünüz" dedi.

Ross, ülkesi ile AB arasındaki ticaret anlaşmazlığının tırmanıp tırmanmamasının Brüksel'in vereceği tepkiye bağlı olduğunu vurguladı.

Avrupa süresiz muafiyet istiyor

AB'yi oluşturan 28 ülkenin dış ticaret politikasını koordine eden Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine süresiz muafiyet istiyordu.

Kaynak: Reuters