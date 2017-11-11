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Trump ve Putin'den sıcak tokalaşma

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Vietnam'da bulunan ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in tokalaşmaları dikkat çekti.

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Trump ve Putinden sıcak tokalaşma

Asya Pasifik Bölgesi'nin 21 ülkesi, Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Vietnam'da buluştu. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı için biraraya gelen liderler, adet gereği bir örnek giyindi.

Amerikan Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çekim esnasında mavi gömlekleri ile yan yana geldiler.

Zirve boyunca liderler ikili görüşmelerde de bulunuyor.

En çok merak edilen Trump ve Putin'in görüşüp görüşmeyeceği konusu ise liderlerin programlarının yoğunluğu nedeniyle henüz netlik kazanmadı.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında, üyeler arasında serbest ticareti sağlayan Trans Pasifik Ortaklığı anlaşmasına ilişkin de bir gelişme kaydedildi.

Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na taraf 11 ülkenin Ticaret ve Dışişleri Bakanları, daha önce anlaşmadan çekileceğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri'ni dışarıda bırakacak bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'ne üye bu 11 ülke, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

TRT HABER

Etiketler: Trump, Putin, apec. vietnam
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