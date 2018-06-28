Trump ve Putin zirvesinin yeri ve tarihi belli oldu

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin ABD - Rusya ilişkilerini ve uluslararası meselelerdeki mevcut durumu tartışacağı ifade edildi.

Trump adresi açıklamıştı

Dün gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin ardından Rus lider Vladimir Putin ile Helsinki'de görüşebileceklerini söylemişti.

Kremlin'den de açıklama yapılmıştı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesiyle ilgili bilgi vermişti.

Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ve ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

Son görüşme Kasım'da yapıldı

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Trump, Putin ile en son geçen yıl Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

Kaynak: Reuters