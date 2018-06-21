Trump ve Putin zirvesi için kritik ziyaret

Rusya'nın resmi haber ajansı Interfax, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, olası ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesini görüşmek için Moskova'ya gideceğini aktardı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD medyasında, ABD Başkanı Trump ve Rus mevkidaşı Putin zirvesine dair bazı haberler yer almış, Beyaz Saray'ın görüşmenin ilk aşamalarını başlattığı ve görüşmeye ABD’nin Rusya'daki Büyükelçisi Jon Huntsman’ın aracı olduğu yazılmıştı.

Trump da geçtiğimiz Nisan ayında telefonda görüştüğü Putin'i Beyaz Saray'a davet etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Kremlin, iki liderin NATO zirvesinden önce bir araya gelmeyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Kaynak: Reuters