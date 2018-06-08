Trump ve Putin zirvesi için görüşmeler başladı

Rus haber ajansı RIA'da yer alan habere göre, Moskova ve Washington yönetimleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir zirve için çalışıyor. Ancak şimdiye kadar iki taraf da resmi bir adım atmadı.

Avusturya ev sahibi olmak istiyor

The Wall Street Gazetesi'nde ise konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetede Avusturya'nın iki liderin buluşmasına ev sahipliği için teklif yaptığı iddiası yer aldı. Avrupa'dan üst düzey bir kaynağa dayandırılan iddiaya göre iki lider arasındaki zirve, bu yaz Viyana'da yapılacak.

Başkanlık koltuğunda bir buçuk yılı doldurmak üzere olan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Putin'le yüz yüze birkaç kez görüşmüştü. Liderlerin ilk buluşması geçen yıl Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Kaynak: TRT Haber