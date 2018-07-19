Trump ve Putin arasında 'gizli anlaşma' iddiasına yalanlama

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov, dün Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

Herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı

Basın mensuplarının bu konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Antonov, "Vladimir Putin her şeyi anlattı. Helsinki'de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı" dedi.

"Seçime müdahale iddiaları hakkında somut kanıt bekliyoruz"

Antonov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.

Rus diplomat, ABD'den bu iddialarla ilgili ithamları değil, somut kanıtları beklediklerini vurguladı.

Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddialarını saçma olarak niteleyen Antonov, bugün itibarıyla bu konuda hiçbir somut kanıt bulunmadığını belirtti.

Helsinki Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta başında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiaları, Suriye savaşı, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore konularının ele alınması için gerçekleşen zirvede bir araya gelmişti.

Donald Trump, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ve Rusya'nın ortak çıkarları gerçekleştirmede iş birliği yapmak için yollar bulması gerektiğini, yapıcı diyaloğun hem ABD ve Rusya hem de dünya için iyi olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca Trump, sosyal medya hesabından, "Bir boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı, zirvenin sonuçları yakında görülecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: TASS