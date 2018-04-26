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Buradasınız : » » Trump ve Macron'un Suriye açıklamaları Rusya'yı "endişelendirdi"

Trump ve Macron'un Suriye açıklamaları Rusya'yı "endişelendirdi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump ve Macron görüşmesindeki Suriye kararlarına dair endişe duyduklarını açıkladı.

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Trump ve Macronun Suriye açıklamaları Rusyayı &quot;endişelendirdi&quot;

Basın mensuplarınını sorularını yanıtlayan Zaharova, "Rusya, İran'la yapılan nükleer anlaşmada değişiklik ya da ekleme yapmak için herhangi bir boşluk görmüyor" dedi.

Beyaz Saray'da nükleer anlaşma görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Beyaz Saray'da yaptıkları ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamaları olmuştu. Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir nükleer anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Ortadoğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir" demişti.

ABD Başkanı Trump ise, anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulamakla yetinmişti.

"Fayda yoksa anlaşma da yok"

Trump ve Macron'un görüşmesine yönelik açıklamalar yapan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya evet demelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zaharova, Trump, rusya, Macron, iran, nükleer, abd, fransa
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