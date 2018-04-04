  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Trump ve Macron Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Suriye'yi görüştü.

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Trump ve Macron Suriyeyi görüştü

Görüşme sonrası Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa ve ABD, koalisyon güçlerinin Suriye'deki faaliyetlerini sürdürmesi konusunda hemfikirler ve kararlılar" denildi.

"Hiçbir durumun, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın canlanmasını önleme hedefinden sapma yaratmaması gerektiği" konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

"İki lider, DEAŞ'ın hezimete uğramasını garantiye alma taahhütlerini konuştu'' vurgusu yapılan açıklamada, Macron ile eşinin 24 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı ziyaretin de görüşüldüğü aktarıldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, ABD askerinin bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, suriye, Macron, fransa, abd
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