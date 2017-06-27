  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trump ve Macron koordineli hareket edecek

Trump ve Macron koordineli hareket edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

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Trump ve Macron koordineli hareket edecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına da davet etti.

Etiketler: Trump ve Macron, Suriye'de kimyasal saldırı
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