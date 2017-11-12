  • 12 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump ve Duterte ilk kez bir araya geldi

Trump ve Duterte ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin görüşmesinin "sıcak ve samimi" geçtiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump ve Duterte ilk kez bir araya geldi

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC Zirvesi için Vietnam'da bulunan ABD Başkanı Trump ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ilk kez görüştü.

Duterte’nin sözcüsü Harry Roque görüşmeye ilişkin "Liderler genellikle sonunda birbirleriyle tanışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kısa ancak sıcak ve samimi toplantıydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin fotoğraf, Duterte'in Sekreteri Christopher Go tarafından yapılan özçekimle paylaşıldı.

Go'un paylaşımındaki fotoğrafta, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un da bulunduğu bir ortamda Trupm ve Duterte'nin bir arada olduğu görülüyor.

İki liderin, Filipinler’in başkenti Manila'da bugün başlayacak Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında da bir araya gelmesi bekleniyor.

ASEAN'a dair en çok merak edilen konuların başında iki liderin görüşmesi geliyor. Zira, Filipinler ile ABD'nin arası, Duterte'nin yürüttüğü kanlı uyuşturucu operasyonları nedeniyle açılmış, ABD, Filipinler'e, operasyonlarda insan hakkı ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle silah satışını durdurmuştu.

Duterte de bir önceki ASEAN zirvesinde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama hakkında küfürlü ifadeler kullanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Filipinler, Duterte, asean
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER