Trump ve Duterte ilk kez bir araya geldi

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC Zirvesi için Vietnam'da bulunan ABD Başkanı Trump ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ilk kez görüştü.

Duterte’nin sözcüsü Harry Roque görüşmeye ilişkin "Liderler genellikle sonunda birbirleriyle tanışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kısa ancak sıcak ve samimi toplantıydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin fotoğraf, Duterte'in Sekreteri Christopher Go tarafından yapılan özçekimle paylaşıldı.

Go'un paylaşımındaki fotoğrafta, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un da bulunduğu bir ortamda Trupm ve Duterte'nin bir arada olduğu görülüyor.

İki liderin, Filipinler’in başkenti Manila'da bugün başlayacak Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında da bir araya gelmesi bekleniyor.

ASEAN'a dair en çok merak edilen konuların başında iki liderin görüşmesi geliyor. Zira, Filipinler ile ABD'nin arası, Duterte'nin yürüttüğü kanlı uyuşturucu operasyonları nedeniyle açılmış, ABD, Filipinler'e, operasyonlarda insan hakkı ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle silah satışını durdurmuştu.

Duterte de bir önceki ASEAN zirvesinde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama hakkında küfürlü ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA