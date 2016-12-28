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Trump Tower'de bomba paniği

Seçilmiş ABD Başkanı Trump'ın kullandığı Trump Tower, şüpheli paket ihbarının ardından tahliye edildi.

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Trump Towerde bomba paniği

New York'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Trump Tower'da bulunan şüpheli paketten oyuncaklar çıktı.

New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı ekipler, Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower'dan gelen şüpheli paket ihbarı nedeniyle alarma geçerek, binadaki kişileri tahliye etti.

Polisin ek güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, bomba imha uzmanları, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Bomba imha uzmanlarının kontrolünden sonra paketin "güvenli" olduğu ve içinden oyuncakların çıktığı kaydedildi.

Trump ve ailesinin o sırada binada olmadığı belirtildi.

Etiketler: Trump Tower, abd, Donald Trump, ABD başkanlık seçimleri, trump tower bomba
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