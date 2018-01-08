Trump Tower'da yangın çıktı

New York'un Manhattan bölgesindeki Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.
Sebebi henüz bilinmeyen yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Manhattan'daki Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.
New York'un Manhattan bölgesindeki Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.
Sebebi henüz bilinmeyen yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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