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Buradasınız : » » Trump Tower'da yangın çıktı

Trump Tower'da yangın çıktı

Manhattan'daki Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.

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Trump Towerda yangın çıktı

New York'un Manhattan bölgesindeki Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.

Sebebi henüz bilinmeyen yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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