Trump ters köşe yaptı! Şaşırtan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile “doğru şartlar altında” tanışmaktan gurur duyacağını söyledi. Trump, “Onunla buluşmak benim için uygun olsaydı bunu kesinlikle isterdim, bunu yapmaktan onur duyarım. Eğer doğru koşullar altında olsaydı, bunu yapardım" dedi.

Şu ana kadar henüz hiçbir ABD Başkanı Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmemişti. Beyaz Saray Basın sözcüsü Sean Spicer, konuya ilişkin, ABD’nin potansiyel bir oturmadan önce Kuzey Kore’nin davranışlarındaki değişiklikleri görmek zorunda olacağını söyledi. Spicer, “Kuzey Kore’nin provakatif davranışlarındaki tutumunu düşürmesi gerekir. Açıkçası şartlar şu anda uygun değil” dedi.

ABD, geçtiğimiz haftalarda nükleer füze programı tehdidine yönelik Kuzey Kore yarımadasına Carl Vinson donanmasını göndermişti. Ayrıca Trump, “Kuzey Kore başının belasını arıyor” şeklinde tweet atmıştı. Buna karşılık Kuzey Kore ABD’yi tehdit ederek, “Her an savaş patlak verebilir” şeklinde karşılık vermişti. İHA