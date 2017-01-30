Trump tepkilere sosyal medyadan cevap verdi

ABD Başkanı Trump'dan, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına gösterilen tepkilere yanıt geldi.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler John McCain ve Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ülkeye kabulünü sınırlandıran başkanlık kararnamesini eleştirmişti.

Trump sosyal medyadan açıklama yaparak, McCain ve Graham'ın eleştirilerine cevap verdi.

Trump, "Eski başkanlık adayı John McCain ve Lindsay Graham'ın ortak bildirisi yanlış. Onlar göçmenlik meselesi hakkında maalesef zayıflar. Bu iki senatör her zaman 3. Dünya Savaşının başlamasına bakmak yerine enerjilerini DEAŞ, yasa dışı göçmenlik ve sınır güvenliği üzerine yoğunlaştırmalılar." mesajını paylaştı.