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Trump Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den petrol üretimini artırmasını istediğini açıkladı.

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Trump Suudi Arabistandan petrol üretimini artırmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını istediğini söyledi.

Trump sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! (Kral Selman) Kabul etti!"

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, Trump, Kral Selman
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