Trump, Suriye'ye olası harekatla ilgili zamanlama belirlemedi

Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleriyle başlayan Washington ve Moskova arasındaki restleşmede.

"Suriye'ye olası saldırı için kesin karar verilmedi"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Suriye'ye olası operasyonla ilgili konuştu.

"Suriye'ye olası bir saldırı için henüz kesin karar verilmedi, çeşitli seçenekler halen masada. Başkan Trump Suriye'ye olası harekata ilişkin bir zamanlama belirlemedi."

"Rusya ve rejim sorumlu"

Sanders, Duma'da sivillere yapılan kimyasal saldırıyla ilgili de Rusya'yı hedef aldı.

"Rusya, rejimin kimyasal silahları yok etmesine garantörlük etmişti, bu konuda başarısız olmuştur. Başkan Trump Suriye'deki kimyasal saldırıdan Rusya ve rejimi sorumlu tutuyor. "

"İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve İsrail ile görüşmeler sürüyor"

Trump'ın bahsettiği hava saldırısının Suriye'ye karşı seçeneklerden sadece biri olduğunu söyleyen Sarah Sanders, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından Suriye'ye operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber