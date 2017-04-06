Trump, Suriye'de askeri adım atmayı değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Beşşar Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması üzerine atılacak adımlar konusunda Beyaz Saray'ın kendilerine danıştığını açıkladı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, “(Suriye’de kimyasal saldırının ardından) Beyaz Saray gerekli adımlar için bize danıştı. Başkan’a (Donald Trump) gerekli tüm seçenekleri hazırlıyoruz.” açıklaması yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Pentagon’da devam eden görüşme ve hazırlıklar konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Başka bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı James Mattis'in şu anda Trump'la birlikte Florida'da Mara-a-Lago'da bulunduğunu ve Suriye'deki kimyasal saldırının gündemlerinin en üst sıralarında olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray: "Seçenekleri değerlendiriyoruz"

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı Mattis ile istişare ettiğini ifade etti.

Trump, dün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı ortak basın toplantısında İdlib’de 70’ten fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı “dehşet verici” olarak nitelemiş ve bu konuda sorumluluk alacağını ifade etmişti.

Tillerson, Lavrov’la Suriye'yi görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la İdlib’de düzenlenen kimyasal silah saldırısını ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Tillerson ve Lavrov arasındaki görüşmenin çarşamba günü gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen yetkili, Tillerson’un 12 Nisan’da Moskova’da Lavrov’la yüz yüze görüşeceğini kaydetti.

Sabah saatlerinde Pentagon’a telekonferansla bağlanan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Joseph Scrocca, "ABD’nin sahadaki komutanlarının, askeri bir adım atılması durumdan Esed rejimine karşı bölgedeki kuvvetleri korumak üzere güvenlik önlemlerini gözden geçirdiğini" ifade etmişti.

Trump: Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına Suriye ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Esed rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." şeklinde konuştu.

"Bunların olmasına izin verilmemeli"

Trump, "Bence Esed'in yaptıkları korkunç. Suriye'de olanlar en korkunç suçlardan biri. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı James Mattis ile istişare ettiğini ifade etmişti. AA