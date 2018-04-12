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Trump: Suriye ile ilgili kararımızı yakında vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararlarını yakında vereceklerini söyledi.

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Trump: Suriye ile ilgili kararımızı yakında vereceğiz

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye olası operasyon düzenleyip, düzenlemeyeceği konusundaki kararını bekliyor.

Üst üste açıklamalar yapan Donald Trump bunlara bir yenisini daha ekleyerek, "Suriye ile ilgili kararımızı yakında vereceğiz." dedi.

Trump'ın önceki saatlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırmıştı.

"Suriye'ye harekatın ne zaman olacağını hiçbir zaman söylemedim. Hemen de olabilir, olmayabilir de..."

Trump, her halükarda DEAŞ ile mücadelede kendi yönetiminin harika bir iş çıkardığını öne sürdü. Bunun için teşekkür beklediğini de sözlerine ekledi.

Trump’ın dün attığı ilk tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu.

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

Dünya bu tweetin şokunu yaşarken yeni bir mesaj daha düştü.

Yaklaşık 40 dakika önce “füzeler geliyor” diyen Trump bu kez “Rusya ile ilişkilerimizin kötü olması için bir neden yok” diyordu.

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durduralım mı?"

Bir uçtan diğer uca savrulan bu mesajlar kafaları iyice karıştırdı. Bu tweetler Pentagon’a soruldu. Onların yanıtı kısa ve netti: Bize değil, Beyaz saray’a sorun...

Rusya’nın yanıtı

Tüm bu süreçte sessiz kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklaması ile tansiyon biraz olsun düştü. Putin "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı." dedi.

Türkiye yakından izliyor

Türkiye’de de bu açıklamalar, karşılıklı restleşme yakından izleniyor.

Ancak Türk hükümetinin endişesi kimin ne söylediğinden çok, bu söylenenlerden asıl olarak kimin etkileneceğine ilişkin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karşılıklı açıklamaları bilek güreşine benzetti. Asıl olanın kimyasal saldırıların engellenmesi olduğunu vurguladı.

“Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Artık Suriye ve Irak’ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz.” 

Duma katliamından sonra operasyon sinyali geldi

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, suriye, son dakika
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