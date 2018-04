Trump: Suriye ile ilgili kararımızı yakında vereceğiz

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye olası operasyon düzenleyip, düzenlemeyeceği konusundaki kararını bekliyor.

Üst üste açıklamalar yapan Donald Trump bunlara bir yenisini daha ekleyerek, "Suriye ile ilgili kararımızı yakında vereceğiz." dedi.

Trump'ın önceki saatlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırmıştı.

"Suriye'ye harekatın ne zaman olacağını hiçbir zaman söylemedim. Hemen de olabilir, olmayabilir de..."

Trump, her halükarda DEAŞ ile mücadelede kendi yönetiminin harika bir iş çıkardığını öne sürdü. Bunun için teşekkür beklediğini de sözlerine ekledi.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2018

Trump’ın dün attığı ilk tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu.

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018

Dünya bu tweetin şokunu yaşarken yeni bir mesaj daha düştü.

Yaklaşık 40 dakika önce “füzeler geliyor” diyen Trump bu kez “Rusya ile ilişkilerimizin kötü olması için bir neden yok” diyordu.

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durduralım mı?"

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018

Bir uçtan diğer uca savrulan bu mesajlar kafaları iyice karıştırdı. Bu tweetler Pentagon’a soruldu. Onların yanıtı kısa ve netti: Bize değil, Beyaz saray’a sorun...

Rusya’nın yanıtı

Tüm bu süreçte sessiz kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklaması ile tansiyon biraz olsun düştü. Putin "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı." dedi.

Türkiye yakından izliyor

Türkiye’de de bu açıklamalar, karşılıklı restleşme yakından izleniyor.

Ancak Türk hükümetinin endişesi kimin ne söylediğinden çok, bu söylenenlerden asıl olarak kimin etkileneceğine ilişkin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karşılıklı açıklamaları bilek güreşine benzetti. Asıl olanın kimyasal saldırıların engellenmesi olduğunu vurguladı.

“Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Artık Suriye ve Irak’ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile görüştüm bu akşam sayın Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım.https://t.co/r9m3itdrr2 pic.twitter.com/FKCW8QLPyR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

Duma katliamından sonra operasyon sinyali geldi

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber