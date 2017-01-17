Trump sosyal medyada hataya düştü

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, twitter üzerinden yaptığı bir hata sosyal medyada yankılanmalara yol açtı, BBC'de yer alan habere göre Donald Trump, Twitter'da kızı Ivanka Trump yerine İngiltere'de yaşayan Ivanka isimli başka birinin kullanıcıya mesaj attı.

Trump'ın 20 milyon takipçisi hatanın farkına vararak konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı.

BBC'ye konuşan Ivanka Majic, sabah erken saatlerde basın yayın kuruluşlarından gelen çağrılar üzerine uyandıklarını ve eşinin telefonuna bir haber ajansının attığı mesajla durumun farkına vardıklarını söyledi.

Geçmişte İşçi Partisi için çalışan Majic, daha önce de Twitter'da Ivanka Trump ile karıştırıldığını belirtti.

Trump'ın kızının Twitter kullanıcı ismi @IvankaTrump iken Ivanka Majic'in kullanıcı adı @Ivanka.