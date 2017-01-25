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Buradasınız : » » Trump sayesinde '1984'ün satışları patladı

Trump sayesinde '1984'ün satışları patladı

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasının ardından George Orwell'in "1984" romanı Amazon'da en çok satılan kitaplar listesinin zirvesine yerleşti.

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Trump sayesinde 1984ün satışları patladı

ABD basınında yer alan haberlere göre, George Orwell'in kitabına artan ilginin temelinde Donald Trump yönetiminin uygulamalarıyla doğrudan ilişki kurmak için henüz yapılmış araştırma olmamakla birlikte, yönetimin kolaylıkla yalanlanabilen iddiaları "alternatif gerçekler" kavramıyla açıklaması bu yorumları gündeme getirdi.

Trump'ın yemin törenindeki kalabalıkla ilgili rakamlar ve fotoğraflarla ortaya konan gerçeklere muhalefet ederek medyayı suçlaması, elinde hiçbir delil olmamasına karşın seçimlerde 5 milyona yakın Hillary Clinton lehine illegal oy kullanıldığını savunması kitapla paralellik kurulmasına neden oldu.

Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, Başkan'ın kolaylıkla yalanlanabilen iddiaları ısrarla savunmasına ilişkin sorular üzerine bir TV programında yaptığı açıklamada, Trump'ın "Alternatif gerçekleri" anlattığını söylemiş, sunucu ise "Alternatif gerçeklerin aslında yalanlar" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın özellikle Müslümanların fişlenmesi, bazı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve polisin yetkilerinin artırılması konusundaki planları ile de kitapta anlatılan durum arasında benzerlikler kuruluyor.

Etiketler: Donald Trump, ABD Başkanı, 1984 romanı, George Orwell
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