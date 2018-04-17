Trump, Rusya'ya yapılacak yaptırımları erteledi

ABD'li yetkili, Moskova'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini vermek istemeyen yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Haley için "Büyükelçi biraz fazla erken davrandı" dedi.

Trump'ın Rusya'ya ek ekonomik yaptırım planlarını durdurduğunu ilk olarak Washington Post gazetesi duyurdu.

Yetkili, hafta sonunda ABD, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'dan destek alan Esed'e karşı Suriye'ye yaptığı füze saldırısından sonra yeni yaptırımlar getirmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aşırı İslamcılığa karşı mücadele, internet denetimi ve başka konularda müzakere çabalarıyla çelişeceği kaygısını taşıdığını söyledi.

ABD, Rusya'ya tarihinin en sert yaptırımlarını uyguladı

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus oligarklara yaptırım uygulamaya karar vermiş, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki 12 şirket kara listeye alınmıştı.

Listedeki oligarklar

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesinde.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) da kara listeye alınmıştı.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklamış oldu.

Kaynak: Reuters