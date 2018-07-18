Trump: Rusya ile boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geldi. Trump, Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

24 saat geçmeden geri adım attı

Trump, Putin ile kameraların karşısına geçtiği Helsinki'de, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmadığını söylemişti.

"Bence soruşturma ülkemiz için felaket. Rusya'nın işi değil. Temiz bir kampanya ve sıfır hile ile Hillary Clinton'ı yendim."

Trump, Helsinki zirvesinden ülkesine döndüğünde daha 24 saat bile geçmeden geri adım attı.

Sert eleştiriler üzerine yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Trump, "Her zaman söylediğim gibi, seçimlerin sonucunu etkilemese de, istihbaratımızın Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yolundaki açıklamasını kabul ettiğimi ifade etmiştim. Başkaları da karışmış olabilir, bu konuda henüz sonuca varılmış değil." dedi.

Basın toplantısında yaptığı hatayı düzeltti

Helsinki'deki basın toplantısı sırasında bir kelimeyi hatalı kullanarak, yanlış anlaşılmaya yol açtığını savunan Trump, "Neden Rusya olmasın dedim, neden Rusya olsun. Cümlenin doğrusu şu: Rusya olmaması konusunda bir gerekçe göremiyorum." dedi.

"Kesintiyi espriyle istihbarata bağladı"

Trump'ın Amerikan istihbaratına inandığını söylemesinden hemen önce elektriklerin kesilmesi dikkati çekti. Trump, hem istihbarata güvendiğini söyledi, hem de elektriklerin kesilmesini esprili sözlerle istihbarata bağladı.

"Öncelikle Amerikan istihbarat örgütlerine güvenimin tam olduğunu belirtmek istiyorum. İstihbaratımıza güvenimiz tamdır. Wops, elektrikler kesildi. İstihbaratın işi olmalı. Evet geldi. İyi misiniz? Tuhaftı değil mi?"

Boks maçı bekleyenler hüsrana uğradı

Sosyal medya mesajında ise, "Bir boks maçı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı, zirvenin sonuçları yakında görülecek" " dedi.

Kaynak: TRT Haber