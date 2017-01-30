  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.044
  • BIST 86237.54
    ALTIN 145.226
Buradasınız : » » Trump, regülasyonları kaldırmak için imzayı attı

Trump, regülasyonları kaldırmak için imzayı attı

ABD Başkanı Trump başta finans ve enerji sektörüne yönelik federal regülasyonların azaltılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, regülasyonları kaldırmak için imzayı attı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki regülasyonların azaltılması için başkanlık kararnamesi çıkardı.
 
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başta finans ve enerji sektörüne yönelik federal regülasyonların azaltılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.
 
Federal hükümetin mali sorumluluklarına vurgu yapılan kararnamede, federal kurumlara regülasyonlara yönelik giderlerini sıfıra indirmesi talimatını verildi. Bu amaçla, her yeni regülasyon için en az iki eski regülasyonun iptal edilmesi şartını getiren kararnamenin, ABD'nin askeri, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerini yürüten kurumları kapsamayacağı vurgulandı.
 
On dokuzuncu başkanlık kararnamesi
 
Trump, seçim vaatlerinden bir diğerini daha yerine getirmek üzere çıkardığı on dokuzuncu kararnameyi imzalarken, "Bu ülkemizin bu alanda gördüğü en büyük kanunlardan biri olacak. Regülasyon olacak, kontrol sürecek ancak bu normalleşmiş bir kontrol olacak." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: abd başkanı donald trump, regülasyonları kaldırdı, başkanlık kararnamesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER