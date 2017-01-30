Trump, regülasyonları kaldırmak için imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki regülasyonların azaltılması için başkanlık kararnamesi çıkardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başta finans ve enerji sektörüne yönelik federal regülasyonların azaltılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Federal hükümetin mali sorumluluklarına vurgu yapılan kararnamede, federal kurumlara regülasyonlara yönelik giderlerini sıfıra indirmesi talimatını verildi. Bu amaçla, her yeni regülasyon için en az iki eski regülasyonun iptal edilmesi şartını getiren kararnamenin, ABD'nin askeri, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerini yürüten kurumları kapsamayacağı vurgulandı.

On dokuzuncu başkanlık kararnamesi

Trump, seçim vaatlerinden bir diğerini daha yerine getirmek üzere çıkardığı on dokuzuncu kararnameyi imzalarken, "Bu ülkemizin bu alanda gördüğü en büyük kanunlardan biri olacak. Regülasyon olacak, kontrol sürecek ancak bu normalleşmiş bir kontrol olacak." ifadelerini kullandı. AA