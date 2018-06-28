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Trump, Putin'le yapacağı zirve için Helsinki'yi adres gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de görüşebileceklerini açıkladı.

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Trump, Putinle yapacağı zirve için Helsinkiyi adres gösterdi

Gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin ardından Putin ile Helsinki'de görüşebileceklerini söyledi.

Trump, Putin ile Suriye'deki savaşı ve Ukrayna'daki durumu görüşeceğini açıkladı.

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Trump, Putin ile en son geçen yıl Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

Kremlin'den de açıklama yapılmıştı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesiyle ilgili bilgi vermişti.

Zirvenin tarih ve yerinin bugün açıklanacağını aktaran Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Trump, rusya, Putin, helsinki, Finlandiya, abd
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