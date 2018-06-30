Trump Putin'le Suriye için anlaşmak istiyor

16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak Trump ve Putin zirvesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddianın sahibi CNN International, üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin güneybatısında ABD'nin olabildiğince en kısa zamanda ülkeden çekilmesini sağlayacak bir kapalı bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istediğini iddia etti.

İran'ı bölgeden tahliye etme planı

Anlaşmaya göre Suriye ordusunun militanları püskürtmek için operasyon gerçekleştirdiği bölgede kontrolü ele alıp çatışmaların durdurulması ve İran'ın bölgede bulunmasının önlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, İran'ın Suriye'den çıkartılmasının Trump'ın ABD ordusunun çekilmesi planının kilit bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Trump Suriye'den çekilmek istiyor

Trump daha önce birden fazla kez, Amerikan askerlerinin Suriye'den geri çekilmesini istediği belirtmişti. Askeri kaynaklar da Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini, buna mukabil ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, CNN