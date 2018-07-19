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Trump Putin'i Washington'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet etti.

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Trump Putini Washingtona davet etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiğini söyledi.

Sanders, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

"Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor."


 

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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