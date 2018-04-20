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Buradasınız : » » Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Putin'i Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Putin'in Beyaz Saray'da görmekten memnun olacağını söyledi.

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Trump, Putini Beyaz Saraya davet etti

RIA Novosti haber ajansı, haberini Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklamasına dayandırdı.

Haberde, telefon görüşmesi boyunca Trump'ın davetini birkaç defa gündeme getirdiği ifade edildi.

Trump ayrıca Putin'e, kendisinin de Rusya'yı ziyaret etmekten memnun olacağını söyledi.

ABD'den Rusya'ya yaptırım

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Gelecek ek yaptırımların ise Rusya'nın herhangi bir provakasyon yapmaması durumunda yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ttrump, Putin, davet, beyaz saray
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