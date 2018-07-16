Trump-Putin zirvesini protesto eden gazeteci yaka paça atıldı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, uzun zamandır beklenen tarihi zirveye ev sahipliği yaptı.

Donald Trump, ABD Başkanı olduktan sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ilk kez baş başa görüştü.

Bir anda üstüne atladılar

Gazeteci Sam Hüseyni, Putin ve Trump’ın ortak basın toplantısı öncesi Helsinki zirvesini protesto etti.

Trump ve Putin'in ortak basın toplantısı öncesinde “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazan pankartı açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.

Nükleer anlaşmanın amacı ne?

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını hedefliyor.

Anlaşma Birleşmiş Milletler'de (BM) 122 oyla kabul edildi, nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıktı.

Yaptırım niteliğinde değil

Nükleer silahların kaldırılmasını hedef olarak gösteren antlaşma taraflara yaptırım niteliği taşımıyor.

Kaynak: İHA