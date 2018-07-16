  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.846
    EURO 5.674
  • BIST 89744.01
    ALTIN 193.152
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump-Putin zirvesini protesto eden gazeteci yaka paça atıldı

Trump-Putin zirvesini protesto eden gazeteci yaka paça atıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında döviz açan gazeteci salondan zorla çıkarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump-Putin zirvesini protesto eden gazeteci yaka paça atıldı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, uzun zamandır beklenen tarihi zirveye ev sahipliği yaptı.

Donald Trump, ABD Başkanı olduktan sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ilk kez baş başa görüştü. 

Bir anda üstüne atladılar

Gazeteci Sam Hüseyni, Putin ve Trump’ın ortak basın toplantısı öncesi Helsinki zirvesini protesto etti. 

Trump ve Putin'in ortak basın toplantısı öncesinde “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazan pankartı açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.

Nükleer anlaşmanın amacı ne?

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını hedefliyor.

Anlaşma Birleşmiş Milletler'de (BM) 122 oyla kabul edildi, nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıktı. 

Yaptırım niteliğinde değil

Nükleer silahların kaldırılmasını hedef olarak gösteren antlaşma taraflara yaptırım niteliği taşımıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Trump, Putin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER