  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.847
    EURO 5.688
  • BIST 90172.58
    ALTIN 193.852
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump - Putin zirvesi ABD ve Rus basınında

Trump - Putin zirvesi ABD ve Rus basınında

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın bir araya geldiği zirve, Rus basınında "iki ülke arasında yüksek seviyede diyaloğun yeniden sağlanması" olarak değerlendirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump - Putin zirvesi ABD ve Rus basınında

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan zirve Rusya basınında genel olarak olumlu karşılandı ancak iki ülke arasında canlanmaya başlayan ilişkilerin çok uzun sürmeyebileceği kuşkusuna da yer verildi.

ABD basınında ise, eleştiri okları Trump'a yöneltildi. The New York Times'da yer alan bir analizde, "Trump ve Putin ABD'ye karşı" başlığı atıldı.

The New York Times gazetesi, Trump'ın Putin'in yanında durduğuna vurgu yaparak, "Başkan seçimlere müdahale hakkında açıklama yapmayı reddetti" bilgisini manşetlerine taşıdı.

 

Washington Post gazetesi, zirve haberinde Putin'in ABD seçimlerine müdahale iddiasını reddetme açıklamasına yer verdi. Haberde Cumhuriyetçilerin Trump'ın açıklamalarına eleştirilerinden de bahsedildi.

 

Fox News, ABD ile Rusya arasındaki zirveyi Trump'ın, "Toplantıda iyi sonuçlara ulaştık" açıklaması üzerinden gördü. Haberde, Putin'in Trump'a Dünya Kupası topu uzatarak "Artık top sizde" mesajı vermesine de değinildi.

 

 
Rusya'nın Vedomosti gazetesi, zirve kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin 4 saati geçtiğini vurguladı. Yüksek seviyede diyaloğun yeniden sağlandığı yönünde başlık atan gazete, uzmanların bu görüşmenin devamının garantisi olmadığı görüşüne yer verdi.

 

Kommersant gazetesi, "Barış anlaşmazlıkları" başlığıyla yayımladığı analiz haberinde, zirve sonrasında ortak bildiri yayımlanmadığına işaret etti.

Rus tarafının ortak bildiriden yana olduğu kaydedilen analizde, Suriye konusunda Rusya'nın ABD'den farklı olarak kendi şartları bulunduğunu aktardı.

ABD'nin İran ve Çin konusunda Rusya'yı yanına çekmeye çalıştığı da belirtildi.

 

İzvestiya gazetesi, hiç kimsenin bu temasta önemli bir atılım beklemediği halde zirvenin başarılı olarak nitelendirilebileceğini yazdı.


 

Sputnik International ise, Putin'in Trump hakkında dikkat çeken açıklamalarına yer verdi. Haberde Putin'in, "HerkesTrump'ı sadece iş adamı olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Elbette o artık bir politikacı. Nitelikli biri" açıklaması aktarıldı.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zirve, Trump, rusya, Putin, helsinki, basın, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER