Trump - Putin zirvesi ABD ve Rus basınında

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan zirve Rusya basınında genel olarak olumlu karşılandı ancak iki ülke arasında canlanmaya başlayan ilişkilerin çok uzun sürmeyebileceği kuşkusuna da yer verildi.
ABD basınında ise, eleştiri okları Trump'a yöneltildi. The New York Times'da yer alan bir analizde, "Trump ve Putin ABD'ye karşı" başlığı atıldı.
The New York Times gazetesi, Trump'ın Putin'in yanında durduğuna vurgu yaparak, "Başkan seçimlere müdahale hakkında açıklama yapmayı reddetti" bilgisini manşetlerine taşıdı.
President Trump, standing beside Vladimir Putin, refused to say whether he believed Russia over U.S. intelligence on election interference in 2016 https://t.co/8l8qrHKrL0— The New York Times (@nytimes) 16 Temmuz 2018
Washington Post gazetesi, zirve haberinde Putin'in ABD seçimlerine müdahale iddiasını reddetme açıklamasına yer verdi. Haberde Cumhuriyetçilerin Trump'ın açıklamalarına eleştirilerinden de bahsedildi.
Putin again denies Russian interference in the 2016 U.S. election; Trump calls probe a 'disaster for our country' https://t.co/6iFXUJThvH— Washington Post (@washingtonpost) 16 Temmuz 2018
Fox News, ABD ile Rusya arasındaki zirveyi Trump'ın, "Toplantıda iyi sonuçlara ulaştık" açıklaması üzerinden gördü. Haberde, Putin'in Trump'a Dünya Kupası topu uzatarak "Artık top sizde" mesajı vermesine de değinildi.
Putin gives Trump a World Cup soccer ball, tells him 'now the ball is in your court' https://t.co/W2fZlfsUDs— Fox News (@FoxNews) 17 Temmuz 2018
В чем главный итог встречи Путина и Трампа https://t.co/JkLTTBTFKD— Ведомости (@Vedomosti) 17 Temmuz 2018
Kommersant gazetesi, "Barış anlaşmazlıkları" başlığıyla yayımladığı analiz haberinde, zirve sonrasında ortak bildiri yayımlanmadığına işaret etti.
Rus tarafının ortak bildiriden yana olduğu kaydedilen analizde, Suriye konusunda Rusya'nın ABD'den farklı olarak kendi şartları bulunduğunu aktardı.
ABD'nin İran ve Çin konusunda Rusya'yı yanına çekmeye çalıştığı da belirtildi.
İzvestiya gazetesi, hiç kimsenin bu temasta önemli bir atılım beklemediği halde zirvenin başarılı olarak nitelendirilebileceğini yazdı.
Путин заявил о готовности сотрудничать с США в сфере борьбы с терроризмом: https://t.co/a5SGXGoLRH pic.twitter.com/IrnFNqWtlc— IZ.RU (@izvestia_ru) 16 Temmuz 2018
Sputnik International ise, Putin'in Trump hakkında dikkat çeken açıklamalarına yer verdi. Haberde Putin'in, "HerkesTrump'ı sadece iş adamı olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Elbette o artık bir politikacı. Nitelikli biri" açıklaması aktarıldı.
#Putin describes Helsinki summit with @realDonaldTrump as 'substantial' despite being a 'rehearsal' https://t.co/6BJ3H1MqyL pic.twitter.com/DqKFz1JHln— Sputnik (@SputnikInt) 16 Temmuz 2018
Kaynak: TRT Haber